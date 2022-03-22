Оккупанты обстреляли населенные пункты под Кривым Рогом, разрушены дома: появились подробности

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские оккупанты обстреляли село и город под Кривым Рогом. Огонь противник вел из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом в Facebook сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его данным, последний обстрел был зафиксирован в 05:20 вторника, 22 марта.

Под вражеский огонь попали село Малая Костромка и город Зеленодольск. Есть разрушения жилых домов, но пострадавших, по предварительным данным, нет.

"За ночь с 21 на 22 марта два раза из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05:20. Разрушены жилые дома. По предварительным данным, жертв нет", – написал Вилкул, добавив, что в остальном ночь прошла спокойно.

Видео дня

Он также сообщил, что 22 марта в 12:00 электричка из Апостолово отправится в Кривой Рог, чтобы забрать людей, желающих эвакуироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта оккупанты обстреляли село Великая Костромка. Тогда враг также применял "Грады".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!