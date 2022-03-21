Оккупанты обстреляли на Луганщине жилые дома и школу, есть погибшие и раненые: под завалами могут быть дети

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли города Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Кременная Луганччины. Под атаку подверглись многоэтажные и частные дома местных жителей, а также школа.

В результате обстрелов погибли и ранены среди мирных жителей. Также под завалами могут находиться дети, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

В частности, в Рубежном захватчики попали в частный жилой дом, по предварительной информации, в подвале могут находиться трое детей. Из-за постоянных обстрелов спасатели пока не могут добраться до места.

Также в Рубежном российские войска обстреляли общеобразовательную школу, из-за чего загорелась крыша заведения. В подвале, вероятно, находятся люди.

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Всего в городе горят более 10 домов. Обстрелы не утихают. Спасатели ждут "тишины" и немедленно отправятся людям на помощь.

Кроме того, в Северодонецке спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади более 3000 кв. м. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают гатить по мирным украинским городам. Авдеевка и ее окрестности получили удар вражеской российской авиации и артиллерии.

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