Оккупанты обстреляли из 'Градов' институт в Харькове, где находится ядерная установка

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские оккупационные войска продолжают наносить точечные удары по ядерным объектам Украины. 6 марта они обстреляли из "Градов" Харьковский институт, где находится ядерная установка "Источник нейтронов".

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

"В очередной раз российско-террористические войска наносят точечные удары по ядерным объектам Украины. Сегодня российским агрессором совершены обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где находится ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов", - сообщили в Службе.

Видео дня

Там подчеркнули: повреждение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

В СБУ начали сбор доказательств по очередному преступлению оккупантов, за которое им впоследствии придется отвечать в Международном криминальном суде в Гааге.

"Следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры открыто уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины). СБУ продолжает собирать доказательства для Гааги", - подчеркнули в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 4 марта российские войска обстреляли Запорожскую АЭС, вызвав угрозу ядерной катастрофы.

Впоследствии Россия глупо попыталась оправдаться за нападение на Запорожскую АЭС.

Неназванное должностное лицо "одного из компетентных органов" РФ заявило российским пропагандистам, что на ЗАЭС Украина якобы хранила документы об изготовлении ядерного вооружения. Их в больном воображении оккупантов украинские власти "успели вывезти во Львов".