Оккупанты обстреляли Чугуев, снаряд попал в здание: погибла гражданка РФ. Фото

8 марта оккупанты обстреляли город Чугуев Харьковской области. В результате бомбардировки ранения получили три человека, 1 женщина погибла. Ею оказалась гражданка России Ольга Красимова, которая проживала в Украине с 2012 года.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на своей Facebook-странице.

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Еще один снаряд попал в многоэтажку, где загорелось 27 квартир. Третий и четвертый этажи полностью обрушились. Два взрослых и один ребенок ранены.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 марта военным ВСУ удалось освободить Чугуев от оккупантов, но бои в Харьковской области до сих пор продолжаются. Кремлевские войска терпят большие убытки как в личном составе, так и в технике.

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