Оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными из Макарова: люди шли 4 км под обстрелами

Российские оккупанты цинично открыли огонь по автобусу с гражданским населением. Взрослым и детям, которые эвакуировались из Макарова Киевской области, пришлось идти около 4 км пешком под обстрелами.

Этот инцидент в личном Facebook-аккаунте во вторник, 8 марта, подтвердил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Он показал видео с комментариями эвакуированных украинцев (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Автобус с беженцами из Макарова подвергся обстрелам. Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках!" – возмутился городской глава.

Видео дня

Он уточнил, что в Житомире беженцы остановились возле кафе набрать воды и сходить в туалет.

Как видно на видео, в желтом автобусе, который эвакуировал людей, боковые окна были забиты фанерой. На ней огромными буквами написано: "Дети", – так что оккупанты точно понимали, по кому открывают огонь. Окно в конце салона в результате обстрела разбилось.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что захваченные в плен солдаты РФ будут работать на восстановление экономики Украины. При этом наша страна придерживается всех международных норм касательно военнопленных.

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