Оккупанты обстреливают Сумщину и Николаевщину, а Черниговщина без воды, тепла, света. Главное о ситуации в регионах

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Продолжается 26-й день войны, которую начал Путин против народа Украины. Ситуация в регионах остается без существенных перемен. Враг безуспешно пытается прорваться по разным направлениям, но бойцы ВСУ сдерживают наступление.

По состоянию на 8 утра 21 марта самые горячие точки находятся в Киевской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях.

Киевская область. Продолжаются бои в направлении Житомирской трассы. Под обстрелами находится Макаровская община. Ночью российские оккупанты бомбили Петрушки и Шпитьки Дмитровской общины. В результате этого загорелись частные дома.

Войска Путина захватили некоторые села Бучанского района. Они находятся на грани гуманитарной катастрофы. Из-за постоянных обстрелов Гостомеля, Бучи и Ирпеня нет возможности эвакуировать людей в безопасное место.

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На территории трех общин Броварского района находится кремлевская техника. Населенные пункты хаотично обстреливают. Славутич сейчас отрезан от снабжения.

Черниговская область. Продолжаются бои вокруг областного центра. От обстрелов страдают окрестности города. Чернигов почти 2 недели остается без электро, водо и газоснабжения.

Сумская область. Всю ночь оккупанты обстреливали пригород Сум. Около четырех утра снарядом повредили емкости с аммиаком на заводе "Химпром". Произошла утечка. Радиус поражения около 2,5 км. На месте работают аварийные бригады завода и спасатели.

Харьковская область. Ночью усилились обстрелы жилых кварталов Харькова. Бои продолжаются также в направлении Изюма. В Малую Рогань 18 марта удалось доставить гуманитарную помощь. Но пропала связь с 6 людьми из колонны, выехавших на территорию временно оккупированного Волчанска.

Запорожская область. Ночью в регионе было спокойно. В область продолжают приезжать колонны беженцев из Мариуполя

Ровенская область. Произошли два ракетных удара. По предварительной информации, есть раненые и погибшие. На месте взрывов работает комиссия.

Луганская область. Оккупанты продолжают обстрелы Новодружеска, Лисичанска и Рубежного. Только за сутки было повреждено около 20 гражданских объектов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов. Также пострадали продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, другие объекты инфраструктуры.

Донецкая область. Российские военные обстреливают Марьинку, Очеретино, Авдеевку. В Марьинке оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону. Ситуация в Мариуполе остается без изменений. Сегодня из Запорожья в Бердянск должна отправиться колонна автобусов, чтобы эвакуировать доехавших туда из Мариуполя самостоятельно.

Николаевская область. Кремлевские войска обстреливают села вблизи Николаева. Предварительно три человека получили легкие ранения. Продолжаются бои. Некоторые населенные пункты остаются без электроснабжения и тепла.

Херсонская область. Были слышны сильные взрывы вблизи Николаевщины. В самом Херсоне ночью раздавались автоматные выстрелы. Подробности уточняются.

Относительно спокойно ночь прошла в Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Винницкой, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Львовской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской областях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мировые СМИ продолжают писать о военных преступлениях Путина. На обложках появляются фото обстрелянных украинских городов и версии о том, что российская элита хочет устроить переворот внутри страны.

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