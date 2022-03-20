Оккупанты обстреливают Черниговщину, Харьковщину, Николаевщину, на Херсонщине ситуация на грани гумкатастрофы. Главное

Оккупанты РФ обстреливают населенные пункты Черниговской, Харьковской и Николавеской областей. Ситуация в Херсонской области приближается к гуманитарной катастрофе.

Об этом свидетельствуют данные областных государственных администраций по состоянию на утро воскресенья 20 марта. В частности, в Чернигове, который продолжает героически держать оборону, 19 марта вражеским обстрелам подверглись многоэтажные дома и промышленные районы.

Сам город остается без электричества и тепла, в большинстве районов нет также газа; жители испытывают проблемы с мобильной связью. Ночью несколько раз объявлялась воздушная тревога по всей области.

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На Харьков оккупанты совершили ночью несколько атак, в жилых домах вспыхнули пожары – там работают спасатели. Вечером вследствие обстрела в районе Харьковского тракторного завода погибли два человека, в том числе 9-летний ребенок.

В то же время снизилось число атак с неба над городом; фиксируются разведывательные летательные аппараты.

По некоторым направлениям ВСУ перешли в контрнаступление, на дальних подходах к Харькову разбивают колонны врага. В Дергачевском районе 19 марта бойцы Нацгвардии уничтожили большое количество военных и техники РФ. Оккупанты пытаются прорваться в направлении Изюма, но ВСУ отбивают атаку.

Артобстрелы продолжаются также в пригороде Сум. Ночью объявлялась воздушная тревога.

На Житомирщине оккупанты нанесли ракетный удар по одному из сел Коростенского района, было разрушено промышленное здание. К счастью, обошлось без жертв.

Николаев враг обстреливал из "Градов", объявлялась воздушная тревога. В области идут бои. Из выстоявших сел эвакуируют людей, доставляют гуманитарную помощь. В некоторых селениях нет света и тепла.

На Херсонщине ночь была неспокойной, были слышны звуки взрывов и обстрелов; информация уточняется. Ситуация в области приближаются к критической: в отдаленных районов и общинах, куда добрались оккупанты, – почти гуманитарная катастрофа.

Кроме того, растет число локаций, где россияне раздают свою гумпомощь на камеры пропагандистских кремлевских СМИ.

Ночь была неспокойной также на Донбассе. На Луганщине оккупанты обстреляли Лисичанск и Рубежное. Ситуация более-менее спокойная в Северодонецке, однако там и в Рубежном повреждены или разрушены около 30 объектов.

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