Оккупанты не прекращают атак на Харьков: разрушен Институт метрологии и здания банка. Фото и видео

В Харькове российские оккупанты цинично продолжают обстреливать спальные районе и жилые кварталы. Во время очередного огня были разрушены Институт метрологии и здания банка.

Также в самом центре города стоят обгорелые разрушенные здания. Соответствующими видео и фото делятся местные жители в соцсетях и YouTube (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Очевидец, который снимал видео разрушенных оккупантами улиц Харькова рассказывает, вражеская ракета упала буквально за считанные минуты до того, как он успел подъехать к тому месту.

Кроме того, уже не впервые российские оккупанты ведут огонь из тяжелого вооружения по жилым массивам.

Видео дня

Отметим, что во время одной из атак на Харьков российские оккупанты использовали фугасную авиационную бомбу. Речь идет о 500-килограммовой ФАБ-500, от которой на месте удара образовалась воронка в человеческий рост.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта российские оккупанты нанесли удар по Дворцу Труда, зданию горсовета и телебашне в Харькове.

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