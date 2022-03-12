Оккупанты не поняли, что им не рады: в ВСУ показали кадры уничтожения врага точным ударом. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать технику войск РФ, которые вторглись на нашу территорию и уничтожают города. Защитники отметили: российские оккупанты должны понять, что им здесь не рады.

Это подчеркивают в Генеральном штабе ВСУ. Они показали в Facebook кадры уничтожения очередного вражеского танка (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На видео попал высокоточный удар, который по технике оккупантов нанесли воины из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

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"Осторожно. Снег и другие осадки. Тем из российских оккупантов, кто не понимает, что им в Украине не рады, наши воины объясняют более понятным для "гопников" образом", – потроллили оккупантов украинские военные.

Напомним, что 11 марта украинскими силами ПВО был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 армии РФ. А комплексы Бук-М1 и С-300 попали в четыре вражеских вертолета и беспилотник.

На Киевском направлении Воздушные силы ВСУ "Байрактаром" уничтожили пункт управления войск РФ. На Черниговщине украинские военные ликвидировали российскую гаубицу "Мста-С", которой враг обстреливал наши населенные пункты.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала вторжения силы РФ потеряли в войне против Украины более 12 тыс. человек. Также враг понес значительные потери в технике – на сегодняшний день уничтожено по меньшей мере 362 танка, 1205 ББМ, 33 средства вражеской ПВО и более 140 самолетов и вертолетов.

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