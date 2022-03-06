Оккупанты не контролируют территории: в Центре противодействия дезинформации опубликовали реальную карту боевых действий в Украине

Российские оккупационные войска не контролируют территории Украины, что бы пропагандисты РФ не заявляли с экранов телевизоров и страниц онлайн-ресурсов. Под временным контролем оккупантов находятся лишь отдельные населенные пункты.

Карту, максимально полно и объективно отражающую реальную ситуацию с боевыми действиями на территории нашего государства, показали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Оккупанты не контролируют территории – они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты. Представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber Policy карта отображает наиболее актуальную и корректную информацию – без манипуляций относительно территории!" – сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Арестович назвал "горячие" точки войны в Украине и дал прогноз, сколько будет продолжаться активная фаза боевых действий.