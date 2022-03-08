Оккупанты нанесли удары по заводу и общежитию в Житомире, есть раненый. Видео

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Российские оккупанты 8 марта нанесли ракетно-бомбовые удары по Житомиру. Они обстреляли завод "Изоват" и общежитие, где проживали гражданские.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин. В результате атаки противника ранение получил минимум один человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Был нанесен ракетно-бомбовый удар по Корбутовке, по общежитию. Оно полностью разрушено", – отметил Сухомлин.

Мэр отметил, что в общежитии проживают обычные люди. Некоторые из них бывшие военные, которые служили еще во времена советской армии.

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Также под удар попал завод "Изоват" – он производит 70% минеральной ваты в Украине. Там ранение получил один человек.

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