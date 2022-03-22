Оккупанты нанесли удар по складу горючего в Краматорске: есть погибшие и раненые. Фото

Во вторник, 22 марта, российские оккупанты нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Краматорске Донецкой области. Он был уничтожен, начался сильный пожар.

Об этом в Facebook сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко. Он уточнил, что в результате вражеского обстрела есть погибшие и ранены.

Кроме того, были уничтожены военные бензовозы Вооруженных сил Украины, которые находились возле склада.

Гончаренко также сообщил, что противник заранее знал о том, что техника ВСУ приехала на военный объект. Кто-то из местных жителей передал эту информацию врагу.

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Также в Краматорске есть люди, которые снимают обстрелы со стороны РФ и оперативно их публикуют ради лайков, становясь наводчиками для оккупантов.

"Твари "операторы", эти жертвы на вашей совести! Твари "авиаторы", у вас будет выжжена земля под ногами. Вы прокладываете себе дорогу в ад! Не простим", – написал мэр.

Он также написал, что одного из тех, кто сливал информацию о позициях и объектах ВСУ, в Краматорске расстреляли на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области преступная российская армия сбросила на город Краматорск фосфорные боеприпасы. Использование бомб, начиненных фосфором, запрещено Конвенцией ООН "О негуманном оружии".

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