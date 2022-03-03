Оккупанты нанесли удар по Изюму: погибли восемь мирных жителей. Фото

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Российские захватчики в ночь на 3 марта нанесли авиаудар по украинскому городу Изюм в Харьковской области. По предварительным данным, погибли восемь мирных жителей.

Как сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин, умерли шесть взрослых и двое детей, передает "Суспільне".

По его словам, основной удар вражеской авиации пришелся по жилой многоэтажке и частному дому. Оккупанты также попали в здание местного отделения полиции, там начался пожар. В центре города есть значительные разрушения, в помещении исполкома вылетели окна.

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Отметим, что войска России продолжают уничтожать мирный Харьков. Днем 2 марта они нанесли удар Дворцу Труда, зданию горсовета и телебашни.

По информации заместителя председателя ОГА Романа Семенухи, прямо в здание горсовета попала крылатая ракета. Снаряд русские захватчики сбросили на Дворец Труда, на площади Конституции, 2, – зданию более 100 лет, и его не уничтожал даже Гитлер во время Второй мировой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в результате обстрелов, устроенных российскими оккупантами, погибла сотрудница мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.