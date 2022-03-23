Оккупанты нанесли три ракетных удара по военной инфраструктуре на Ривненщине, – глава ОВА

Вечером 22 марта российские фашисты нанесли три удара ракетами по военной инфраструктуре в Ровенской области. Снаряды прилетели во время одной из воздушных тревог, которых за день было пять.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram. Он также рассказал, что за сутки украинские защитники на территории области сбили вражеский беспилотник и одну ракету (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С начала суток 5 раз звучала воздушная тревога. За день наши вооруженные силы сбили один беспилотник и одну ракету. Во время одного из вечерних сигналов враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия. Ущерб устанавливается", – сказал Коваль.

Видео дня

В то же время чиновник не сообщил больше деталей, также неизвестно, были ли пострадавшие в результате обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день, 22 марта, российские оккупанты устроили ракетный обстрел и в Одесской области. Враг выпустил пять ракет по одному из населённых пунктов области. К счастью, погибших нет.

Также в эти сутки ВСУ над Одессой сбили вражескую крылатую ракету – украинская система противовоздушной обороны сработала вовремя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!​