Оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирщине: разрушены дома, есть пострадавшие. Фото

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В ночь на 14 марта в пгт Ставище Житомирской области российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар по административным зданиям. В результате действий врага пострадали 4 человека и предварительно уничтожены 7 зданий.

По информации ГСЧС Украины, на данный момент продолжаются поиски. К ним привлечены 12 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним: 8 марта враги атаковали город Малин Житомирской области. Громкий взрыв раздался на улице Вокзальной.

"В результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек", – сообщили в ГСЧС.

Среди жертв – 3 детей. По словам местных жителей, после удара в соседних домах пропал интернет и электричество.

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9 марта на сам Житомир была выпущена по меньшей мере одна бомба оккупантов, которая ударила вблизи жилого дома, двух больниц и здания Теплокоммунэнерго. Котельная, обеспечивавшая до 30% тепла в городе, временно не работает. В результате атаки пострадала по меньшей мере одна женщина, которая смогла самостоятельно выйти из дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты обстреляли в Житомире завод "Изоват" и общежитие, где проживали гражданские. В результате атаки противника ранения получил по меньшей мере один человек.

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