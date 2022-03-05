Оккупанты нанесли ракетный удар по военному городку на Одесщине. Фото и видео

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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по секретному военному комплексу в Аккарже (Великодолининское Одесской области). Полностью уничтожено рабочее здание комплекса.

Об этом сообщает "Таймер". На базе размещены комплекс радиоэлектронной разведки "Персей" и радар космической разведки "Гребень", которые не пострадали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

"Судя по звукам, два калибра пришло. Слава Богу, ребята на ночь уехали сегодня, первую ночь уехали", – сказала сотрудница военного городка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты совершили обстрел курортного поселка Затока Одесской области: попали в заселенный отель.

#stopwar

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