Оккупанты нанесли новые авиаудары по Сумах и Ахтырке: под обстрел попали жилые дома. Видео

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Авиация российских оккупантов 7 марта снова нанесла удары по Сумской области. Враг сбрасывал бомбы на жилые кварталы в Сумах, Ахтырке.

Об этом в Telegram сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий. Также в сети опубликованы кадры последствия бомбардировки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"7 марта (вечером) вражеские российские самолеты начали бомбить жилые кварталы в Сумах и Ахтырке. Уничтожили дома в селе Бытица. Информация об убитых и раненых постоянно обновляется", – написал он.

Глава ОГА отметил, что спасатели разбирают завалы и тушат пожары. Также на местах работают медики.

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Кроме того, Живицкий рассказал о ситуации в Тростянце. Он отметил, что это единственный город в области, который оккупирован россиянами.

"Сегодня состоялся жесткий разговор с главой общины. Юрий Бова заверил, что все замы находятся на своих местах и работают. Также глава общества заверил, что обеспечивает жизнедеятельность города", – пояснил глава ОГА.

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