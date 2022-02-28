Оккупанты нанесли авиаудар по Броварам, есть раненые. Видео

Российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Бровары (Киевская область). В результате атаки ранения получили шесть человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко. Он также призвал всех местных жителей не покидать укрытие. Предположительно, удар был нанесен по военному центру радиолокационной связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 28 февраля российские оккупанты обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Враг вел огонь по жилым кварталам. В результате обстрела в Харькове в больницы с ранениями попали 15 военных и 16 гражданских. Одна гражданская женщина скончалась.