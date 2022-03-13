Оккупанты нанесли авиадуары по многоэтажке в Чернигове и жилым домам на Николаевщине. Фото и видео
Утром 13 марта российские оккупанты продолжили обстреливать мирное население Украины. В Чернигове вражеский снаряд попал в девятиэтажное общежитие, а в Николаевской области враг разрушил частные дома.
В результате обстрелов есть погибшие, также много людей были ранены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Спасатели сообщили, что в Чернигове в 5:46 в результате авиаудара произошло разрушение со 2 по 9 этаж, с последующим горением 9-этажного общежития. По предварительной информации 7 человек спасены, 1 человек погиб, 1 травмирован.
Также утром были совершены авиаудары по городу Баштанка Николаевской области. В результате были повреждены жилые дома. В одном из них находились люди. Целая семья испытала ужас от "освободительных действий русского мира". Женщина и ребенок не травмировались, а вот отец оказался под завалами.
Спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали пострадавшего. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина доставлен в медицинское учреждение.
Напомним, 13 марта российские оккупанты совершили бомбардировку города Николаева. В результате погибло 9 человек, а также есть раненые.
Напомним, ночью 12 марта российские оккупанты беспорядочным хаотичным огнем обстреляли Николаев. Под удар попали больницы, интернат, котельная.
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