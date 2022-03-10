Оккупанты нанесли артиллерийский удар по жилому кварталу Мариуполя, где работали спасатели. Видео

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Российские оккупанты около 11 часов дня 10 марта ударили из артиллерии по жилому кварталу Мариуполя. В это время там работали спасатели.

Об этом сообщает Укринформ.

"В Мариуполе оккупантами был нанесён артиллерийский удар по жилому кварталу города, где в этот момент работала бригада спасателей. Ублюдки продолжают убивать мирных жителей", – сказано в сообщении.

На видео видны страшные разрушения. Под обстрел попали и взрослые, и дети.

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Разрушены частные дома.

Информацию об очередном преступлении российских оккупантов в Украине подтвердил также бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

Он показал, как россияне продолжают уничтожать Мариуполь и не дают проводить эвакуацию мирных жителей из разрушенного города.

"Россияне обстреливают жилые кварталы Мариуполя. Также прицельно сбрасывают бомбы на пути эвакуации. Трибунал – это слишком гуманно для армии террористов", - подчеркнул Билецкий.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил об авиаударах по Мариуполю, бомбят центр города. По его информации, бомбы падали, в частности, на территории Приазовского государственного технического университета и Драмтеатра.

"Снова в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов. Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется. Рашисты целенаправленно атакуют мирное население Мариуполя!" – написал Цаплиенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе из-за блокады оккупантов умерли 1300 человек. Об этом сообщают сами мариупольцы.

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