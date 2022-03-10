Оккупанты начали распространять фейки о преследовании евреев в Украине: им ответили

Российская пропаганда начала разгонять фейк на иностранных сайтах о том, что в Житомирской области якобы преследуют евреев. Это опровергли и в СБУ, и главный раввин Житомира.

Опровержение было опубликовано в Telegram-канале Службы безопасности Украины. отмечается, что украинцев обвиняли в том, что они якобы устраивают погромы.

В спецслужбе считают, что за счет такого откровенного вранья противник пытается посеять межнациональную вражду внутри Украины.

Также приводятся слова главного раввина Житомира Шломо Вильгельма, который опроверг публикации пропагандистов.

"Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может вообще идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к какой-либо информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных вебсайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны реализовать свои смертоносные сценарии", – призвал раввин.

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