Оккупанты на Херсонщине ищут места хранения оружия, чтобы подавить сопротивление: враг усиливает группировки

В Херсонской области оккупанты проводят массовые обыски с целью найти стрелковое оружие и подавить сопротивление местного населения. В частности, поисковые работы были организованы в Каланчаке, Раденском, Бриловке и Тарасовке.

Ожидается, что подобные мероприятия будут проведены в Скадовском районе. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В регионе продолжается процесс перегруппировки российских войск. Оккупанты пытаются усилить группировку за счет перемещения подразделений с территории оккупированного Крыма. Отмечается, что через Геническ в направлении Мелитополь было перемещено до 180 единиц техники, в том числе танков, БТРов, автомобилей. По данным Минобороны, идет подготовка подразделений к наступлению на Запорожье и Кривой Рог.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что рядом с Херсонесом ночью начался лесной пожар.

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