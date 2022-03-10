Оккупанты на Донбассе срывают договоренности о 'зеленых коридорах': обстрелы не прекращаются. Фото

Начиная со 2 марта, из Волновахи и близлежащих сел проведено эвакуацию 3972 человек из числа мирного населения. Однако оккупанты регулярно срывают договоренности о "зеленых коридорах" и жители не могут самостоятельно покинуть разрушенные населенные пункты.

Также спасенным из горячих точек людям оказывают психологическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Со 2 марта спасатели Донбасса участвуют в организации и проведении эвакуации мирного населения из Волновахи и близлежащих сел. За этот период было спасено уже 3972 человека. К сожалению, обстрелы не прекращаются, оккупанты срывают договоренности о "зеленых коридорах" и жители не могут самостоятельно покинуть разрушенные населенные пункты", – пишут спасатели.

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Из-за нарушения договоренностей 9 марта совместными усилиями сотрудников ГСЧС, волонтеров, военных, Национальной полиции и Донецкой облгосадминистрации были эвакуированы в город Покровск 143 жителя города Волноваха и села Старобельск.

Всех спасенных обеспечили питанием и снабдили всем необходимым. Кроме того, психологи Главного управления ГСЧС оказали психологическую помощь, ведь эти люди прошли через ад. Также сообщается, что большинство эвакуированных людей выехали в город Днепр эвакуационным рейсом.

Напомним, за последние два дня, 8 и 9 марта, из Сум было эвакуировано около 50 тысяч человек. Люди покидали родной, но опасный сейчас город как на собственных автомобилях, так и централизовано, на автобусах, предоставленных администрацией области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине продолжается массовая эвакуация гражданского населения с территорий обстреливаемых городов. Наибольшей болью правительства остается осажденный Мариуполь, где солдаты РФ обстреливают гумконвои, целиком отрезав город от снабжения и даже питьевой воды.

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