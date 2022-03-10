Оккупанты могут взорвать аммиак на Харьковщине: СБУ предупредила о провокации

Российские оккупанты рассматривают возможность взорвать на Харьковщине склады аммиака и обвинить в этом Украину.

О готовящейся провокации предупреждает Служба безопасности Украины.

"Государство-террорист продуцирует фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", - подчеркнул в СБУ.

Подобные провокации в исполнении России уже давно не внушают доверия даже россиянам. И в случае совершения очередных преступлений, их исполнители и вдохновители обязательно будут отвечать.

Видео дня

"Неуважаемые оккупанты, что бы вы ни придумывали, вам никто не поверит – ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои же соотечественники. Вы по-настоящему больны, если совершаете такие преступления. А значит – будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы Украины!", - пообещали СБУ.

Напомним, Министерство здравоохранения опубликовало памятку на случай отравления аммиаком:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в СНБО заявили, что оккупанты готовят провокации по обстрелу городов РФ, в чем планируют обвинить Украину

Также в РФ придумывают все новые и новые объяснения причин вторжения в Украину. После обвинений в подготовке нападения Украины на Россию и сказок о разработке ядерного оружия на Запорожской АЭС российская пропаганда запустила фейк о биооружии США в Украине, которое разносят птицы и летучие мыши.