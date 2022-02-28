Оккупанты могут глушить мобильную связь и интернет, чтобы дезинформировать население, – разведка

В ближайшее время войска противника начнут глушить мобильную связь и интернет в прифронтовой зоне. Таким образом, враждебные силы хотят дезинформировать население и принудить к отказу от какого-либо сопротивления.

Тем, кто попадет под действие радиоэлектронного помехи надежными способами коммуникации, будут SMS-сообщения и стационарная телефонная связь. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил и Командовании Воздушных Сил ВСУ.

"По оперативным данным украинской разведки оккупационные войска российской федерации скоро начнут глушить мобильную связь и интернет", - говорится в сообщении.

Вражеские силы хотят использовать отсутствие оперативных правдивых данных для массовой дезинформации населения. Ведь информационный вакуум россияне планируют заполнять лживыми сообщениями о якобы захвате городов, уничтожении Вооруженных Сил Украины и капитуляции нашего государства.

Видео дня

Таким образом, оккупанты пытаются сломить дух сопротивления нашего народа, и принудить украинцев к прекращению сопротивления.

Отметим, что россияне по состоянию на пятый день войны не смогли выполнить ни одну поставленную перед ними задачу. И это, несмотря на яростные бомбардировки украинских территорий и воровства российских диверсионных групп.

Напомним, днем в понедельник, 28 февраля, недалеко от украинской границы в Беларуси начались переговоры Украины и России о прекращении войны. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, публикуя главное из заявлений обеих сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что с начала войны Россия потеряла уже 4,5 тысячи солдат. Он призвал кафиров отказаться выполнять приказы командиров и возвращаться в Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!