'Оккупанты массово сдаются в плен': глава Луганщины рассказал о 'горячих' точках области

В Луганской области российские оккупанты массово сдаются в плен. Однако в области еще есть "горячие" точки, где сейчас тяжело.

Это Попасная, Рубежное, Лисичанск, Горск и Северодонецк. Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Идут двенадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает свои попытки пробиться в областной центр – Северодонецка", - говорится в сообщении.

Также на временно оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население.

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Но, несмотря на большое количество войск, оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен защитникам Украины и гражданскому населению.

Кроме того, как сообщили в Офисе генерального прокурора, прокуроры Луганской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также государственной измены (ч. 3 ст. 109, ч. 1 статьи 111 УК Украины).

В частности, установлено, что семь действующих работников полиции Луганщины в условиях военного положения изменили украинскому государству и перешли на сторону врага, сотрудничая с оккупантами. Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданный вражескими силами на территории Луганской области "отдел полиции ЛНР".

Гайдай также опубликовал видео, на котором пылает БМП российских оккупационных войск, ведущая огонь по позициям украинских защитников. Он добавил, что это далеко не весь ассортимент вражеской техники, которую ежедневно уничтожают Объединенные силы в Луганской и Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 11 дней войны против Украины Россия потеряла более 11 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 290 танков и 68 вертолетов оккупантов.