Оккупанты готовят постановку с заложниками на ЧАЭС: будут раздавать "гуманитарку" для картинки на росТВ

В воскресенье, 6 марта, российские оккупанты собираются привезти на Чернобыльскую АЭС "гуманитарную помощь". Таким образом, пропагандисты хотят создать картинку для росТВ.

Об этом в своем Facebook сообщил гид в Чернобыльской зоне Дмитрий Антонюк со ссылкой на данные захваченных оккупантами на ЧАЭС сотрудников. Он отметил, что россияне намерены раздавать заложникам еду, сигареты и тому подобное.

"Для создания картинки на ТВ. Ребята приняли решение ничего не брать у захватчиков, но опасаются, что те могут переодеться в форму, похожую на их, которую можно найти в шкафах на Семиходах. Итак, наши просят распространить эту информацию, чтобы сохранить их достоинство перед людьми", – написал Антонюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне российские оккупанты попытались устроить "постановку" с выдачей гуманитарки местным жителям. Главная цель заключалась в создании пропагандистского ролика для российских СМИ о том, как проходит путинское "освобождение". В итоге вместо ожидаемых очередей оккупантов ждали херсонцы с украинскими флагами.

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