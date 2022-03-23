Оккупанты готовят на Херсонщине провокацию с рублями, но врага обещают послать следом за русским кораблем. Видео

Российские оккупанты намерены прибегнуть к провокации и попытаться ввести на Херсонщине в обращение рубли. Они планируют сделать это уже в апреле.

Ожидается, что захватчики будут заставлять принимать рубли в магазинах, а также будут выплачивать в этой валюте зарплату новой оккупационной "администрации". Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Впоследствии враг может начать платить рублями и людям, работающим в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях.

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"ХНР" все ближе(( но отправим этот "ХНР" за российским кораблем! Призываю игнорировать расчет в рублях, во-первых рубли – это никчемная бумага, а главное Херсонщина – это Украина!" – подчеркнул Хлань.

Депутат добавил, что целью оккупантов действительно является создание "Херсонской народной республики". Для этого они организовали собственный информационный ресурс, где транслируют то, как раздают гуманитарку местным жителям. Среди херсонцев нашлись люди, помогающие врагу создавать нужную картинку о "поддержке" со стороны населения, но их немного.

"На самом деле, ситуация в Херсонской области доведена почти до голода, ситуация катастрофическая. Гуманитарные конвои со стороны Украины блокируются, поэтому нет возможности доставлять людям еду и медикаменты", – рассказал депутат Херсонского облсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Херсоне местные жители продолжают выходить на мирные митинги, чтобы выразить свою гражданскую позицию россиянам. На акции во вторник, 22 марта, оккупанты применили слезоточивый газ, чтобы их разогнать.

21 марта оккупанты обстреляли безоружных участников митинга против оккупации Херсона. Против людей путинские преступники применили также светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сообщалось как минимум о двух раненых оккупантами херсонцах.

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