Оккупанты бьют по школам в Харькове: опубликованные видеодоказательства

Враг продолжает атаковать Харьков. "Освободители" бомбят жилые кварталы, гатят ракетами по школам.

Харьковчане публикуют в сети видео, где демонстрируют доказательства преступлений российских захватчиков. OBOZREVATEL собрал ужасные кадры, демонстрирующие, что оккупанты сделали с украинским городом (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Один из снарядов прилетел в школу №17, на видео видна огромная дыра в стене здания. Выбиты окна, все развалено, кругом валяются куски снаряда.

Другой школе повезло еще меньше. Там полностью разгромлен второй этаж здания.

Видео дня

Харьков стоит весь в руинах, разбомбленные дома чернеют обгоревшими стенами.

"Вот вам – по мирным не бьют. Это просто пи**ец", – комментирует автор одной из видеозаписей.

Воздушная атака на Харьков была почти всю ночь : на завод Шевченко и жилые дома. Также удары нанесены в Изюмском районе.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, по состоянию на восьмые сутки Великой Отечественной войны Украины российские оккупанты не преуспели почти во всех направлениях и бьют по мирным гражданам. Враг прибег к тактике ночных обстрелов жилых районов крупных городов.

Напомним, OBOZREVATEL также сообщал, что в Харькове российские оккупанты цинично продолжают обстреливать спальные районы и жилые кварталы. Во время очередного огня разрушен Институт метрологии и здания банка.