'Оккупанты будут гореть в аду': армия Путина убила уже 1582 мирных жителя Мариуполя

Блокада Мариуполя, которую устроили российские оккупанты, длится уже 12 дней. За это время в городе с населением более 400 тысяч жителей погибли 1582 человека.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram. Отмечается, что столько умерших именно среди мирных гражданских жителей города. Среди них были и дети.

Они были убиты оккупантами во время постоянных обстрелов жилых кварталов Мариуполя. Кроме того, известно, что в результате обезвоживания в городе умер маленький ребенок.

"Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя!" – заявили в горсовете.

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Добавим, что оккупанты продолжают блокировать "зеленые коридоры" из Мариуполя и не хотят пропускать в город гуманитарные грузы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты впервые использовали авиабомбу на 1 тысячу килограмм тротила. Ее сбросили в центре Мариуполя.

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