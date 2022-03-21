Оккупант в разговоре с матерью рассказал о потерях армии РФ в Украине. Аудио 18+

Российский оккупант в разговоре с матерью рассказал, что ему очень страшно на войне в Украине. Он пожаловался, что захватчики несут огромные потери в противостоянии с Вооруженными силами Украины.

Об этом шла речь в очередном перехвате телефонного разговора, опубликованном в Youtube советника министра внутренних дел Антона Геращенко. Оккупант рассказал, что в одном из боев они потеряли 14 человек (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте до конца новости).

"Мы просто у**али на**й оттуда КАМАЗами. Нас об**ярили, 14 человек еле вывезли", – рассказал он.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

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Напомним: другой российский оккупант, приехавший воевать в Украину, в разговоре с женой признался ей в убийствах мирных граждан и в том, что россияне занимаются мародерством в захваченных населенных пунктах. Солдат РФ рассказал, что на них в лесу вышли гражданские украинцы. Солдаты РФ их сначала раздели, обыскали, а потом приняли решение расстрелять.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в разговорах с близкими жалуются, что хотят домой, а армия РФ терпит на войне в Украине огромные потери. Один из солдат сказал, что у него "целая рота отказников" – армейцев, которые больше не хотят участвовать в "спецоперации".

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