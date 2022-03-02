Оккупант несет потери на всех направлениях и коварно бомбит инфраструктуру из-за неудач – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты несут потери во время попыток блокировать Киев с разных направлений. Из-за своих неудач враг наносит удары по объектам критической инфраструктуры чтобы запугать население.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 6:00 среды, 2 марта. Отмечается, что моральный дух противника стремительно снижается из-за стойкой обороны украинских защитников.

Так, на Подольском направлении противник силами 13 БТГр (батальонно-тактическая группа) из состава Восточного военного округа ВС РФ пытается продолжать наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева, чтобы заблокировать столицу с севера и северо-восточного направлений.

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В Житомирской области находится до трех БТГр из состава общевойсковой армии.

На Сиверском направлении до 17 БТГр, несмотря на потери в живой силе и технике, враг путается продолжать наступление, чтобы блокировать столицу с северо-востока. Враг остановлен в районах населенных пунктов Козелец, Бобовица, Макеев. На другом направлении в районе Светильни, Перемоги, Гостолучья войска потеряли наступательный потенциал.

Силами двух БТГр враг предпринимает неудачные попытки удержать героические Сумы, Лебедин и Ахтырку.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступления в направлении Краснограда. Также часть сил брошена на Изюм. Враг понес потери и был остановлен в районе Богодухова, Чугуева, Шевченково.

На Донецком направлении противник не достиг успеха и сосредоточился на блокировании Мариуполя.

На Таврийском направлении противник продолжает наступление в районе Скадовска, Голой Пристани, Херсона, Снигиревки, Новой Каховки. После перегруппировки он двинулся в направлении Херсона и Николаева. Еще две БТГр действуют в районах населенных пунктов Васильевка, Красное Поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг разворачивает корабельные группы и готовиться к проведению морской десантной операции.

"Не получая успехов в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными силами Украины сопротивляется. Моральный дух противника и их воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск", – подчеркнули в Генштабе.

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