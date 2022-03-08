Огромная территория: появилось видео из-под Гомеля, где оккупанты разместили мобильный госпиталь для раненых. Видео

Российские оккупанты развернули под Гомелем в Беларуси полевой госпиталь для тех, кто получил ранения от украинских военнослужащих, которые борются за независимость своей страны.

В сети появилось видео так называемого госпиталя, где видно, что его размеры огромные. Это может говорить о том, что количество раненных в путинской армии действительно большое. Кадры опубликовал на своем канале в Telegram политолог Тарас Чорновил (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он обратил внимание на то, что это место больше похоже на наскоро слепленные бараки, которые не годятся для жизни даже здоровых военных.

Видео дня

"Вообще-то сейчас еще не май месяц, а условия в таких наскоро слепленных бараках вряд ли достаточны для проживания даже здоровых, не то чтобы тяжело раненых. Но ведь им писали: "Добро пожаловать в ад". А еще альтернативное направление предлагали – вслед за русским кораблем. Не послушались. Значит все-таки в ад", – написал он.

Напомним, что за 11 дней войны против Украины Россия потеряла более 11 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 290 танков и 68 вертолетов оккупантов.

Но цифры могут быть еще выше, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. О всех потерях оккупантов читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, после 11 суток войны в Украине российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. Они будут направлены в первую очередь на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

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