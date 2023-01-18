Оформили билеты на концерт Кобзона: воины ВСУ ликвидировали группу оккупантов на Луганщине. Видео

Украинские защитники продолжают очищать нашу землю от российских оккупантов. В Луганской области воины Вооруженных сил Украины ликвидировали группу захватчиков.

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Соответствующее видео было опубликовано Силы Специальных Операций ВС Украины. В частности, билеты на концерт Кобзона для оккупантов оформили военнослужащие 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго во взаимодействии с дружественным подразделением.

Отмечается, что операторы беспилотного летательного аппарата с помощью коптера обнаружили группу противников, заблудившуюся в степях на Луганщине.

Скорректировав огонь артиллерии и минометного расчета, спецназовцы ликвидировали незваных гостей.

"Работа операторов ССО – это настоящее искусство", – добавили в пресс-службе.

Следует отметить, что за минувшие сутки, 17 января, украинские защитники ликвидировали еще 820 солдат армии государства-террориста России. Так, общее количество живой силы войск агрессора, с самого начала полномасштабной войны полегло в Украине из-за амбиций диктатора Владимира Путина, уже достигло 117 770 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео уничтожение штурмовой группы ППК "Вагнера" вблизи Курдюмовки под Бахмутом. 15 захватчиков были обезврежены прямыми попаданиями.