Так, друзья — сегодня будет новый и давно задуманный пост из мега-популярной рубрики блога под названием "одно фото". Для новых читателей расскажу в двух словах о рубрике — в каждом её посте публикуется всего один фотоснимок, который максимально ярко и полно описывает какое-то явление или событие. Иногда такое одно фото — намного более красноречивый рассказ, чем большой фоторепортаж с несколькими десятками снимков.

Именно такую фотографию я представляю вам сегодня. Эта фотка немного напоминает фотошоп (составленную из двух частей картинку) — но это реальный снимок, сделанный неизвестным мне автором в Киеве на улице Саксаганського. В принципе, по одной этой фотке можно объяснять детям, что такое совок — здесь отлично видна та самая деградация советской архитектуры, пишет Максим Мирович в Facebook.

Кроме того, тут ещё отлично видно и изменившееся за годы совка отношение к прекрасному и к человеку вообще. Дом слева построен в дореволюционные годы — в нём просторные квартиры, большие окна, огромные балконы (не тёмные вонючие лоджии, которые так и хочется застеклить — а именно полноценные балконы). На фасаде дома прекрасная лепнина, причём она разная на каждом из этажей — каждая квартира как бы "персонализирована" и не похожа на другую — где-то окна обрамляют пилястры ионического ордера, где-то кариатиды, а на последнем этаже окна и вовсе венчает невероятно тонкая лепнина в барочном стиле, а также коринфские полуколонны.

Ну а дом справа построен в годы развитого совка, за десятилетия которого постоянно урезались СНИПы и архитектурные нормативы — сперва высоту потолков уменшили с 4 до 3 метров, а затем и до 2,5 (были варианты и по 2,2 метра), площадь комнат уменьшили с 20-30 до 8-12 метров, а внешний вид дома стал напоминать не красивый античный храм, а помятый и потемневший от времени и грязи мусорный бак. Подобное пространство формирует и соответствующий менталитет — жители "кто в лес, кто по дрова" позастекляли тёмные лоджии и завалили их старым хламом — вроде поломанных лыж, старого крашеного комода и пустых банок с землёй на дне.

В общем, снимок отлично объясняет, что такое совок и что он сделал с людьми. Какие-то ещё комментарии тут излишни.

Ну а в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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