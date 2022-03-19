'Одни 200-е, другие пишут рапорта на увольнение': разговор о потерях армии РФ слили в сеть. Аудио

Оккупанты жалуются на безумные потери русской оккупационной армии. Выжившие массово пишут рапорта на увольнение.

Среди ликвидированных ВСУ оккупантов – командующие двух российских оккупационных армий. Об этом в очередном перехваченном разговоре, опубликованном советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко, российский захватчик разговаривает с женщиной, возможно, своей женой.

В ходе разговора собеседница рассказывает отрезанному от новостей и связи оккупанту о том, что происходит на самом деле с "непобедимой армией" РФ.

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"Нужно всю дивизию, если менять, то всю дивизию. Чтобы другая армия заступала. Но там сейчас проблема, в 41-й армии 200-й командующий и все заместители его "200-ые". 29-я армия – тоже командующий "200 -й". Их сильно "покоцали", - говорит россиянка.

Она упоминает о больших потерях оккупантов под Мариуполем. А также рассказывает о массовых увольнениях в подразделениях Росгвардии из Курска, которые уже побывали в "командировке" в Украине.

"Из Росгвардии 230 рапортов написали на увольнение. Они дальше заходить не собираются. Они из Курска заходили. И их п*здец как разъе*али там. Они поп*здили - без разведки, без брони. И их прямо в колонну начали... Они отодвинулись обратно в Курск. Там кого-то "200-м" отправили, кого-то "300-м "отправили. 78 человек в госпиталь привезли, сюда положили. Половину. Но это в основном части чеченские, дагестанские и волгоградские", - говорит россиянка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери России в войне против Украины составляют 14,4 тыс. человек, 466 танков и 115 вертолетов.

Из-за больших потерь в Украине Кремль может ввести военное положение и объявить открытую мобилизацию. Об этом заявили в Генштабе ВСУ днем 19 марта.

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