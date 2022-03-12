'Один танк остался у полка!' Российские оккупанты получили ответку под Мариуполем. Аудиоперехват

Российские захватчики получили мощный ответ Вооруженных сил Украины под Мариуполем. Полк врага, который стоит на передовой, наши защитники разгромили при помощи беспилотников Bayraktar и другого вооружения.

Аудиоперехват разговора оккупантов опубликовали в Telegram-канале "Ищи своих". Солдат РФ рассказал своему товарищу, что у полка остался всего один танк. При этом танкисты отказались продолжать участвовать в боях, их отправили на гаупвахту.

Из роты в 30 военнослужащих осталось всего 13. Часть из них была убита, а многие оккупанты попросту сбежали, пытаясь спастись.

Противник признал, что украинская армия хорошо оснащена, в том числе и беспилотниками, при помощи которых ВСУ могут сжигать вражеские колонны. Украинцы, по словам оккупантов, "грамотно все делают".

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Россияне же в основном стоят на месте и "долбят х** знает куда, прут тараном". Многие оккупанты при этом недовольны действиями и приказами своих командиров, которые буквально ведут их на убой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты очень деморализованы, потому что чувствуют, что их бросили на произвол судьбы. Солдаты страны-агрессора все чаще пытаются самостоятельно вернуться в РФ.

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