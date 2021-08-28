Руководитель одесской полиции – об инцидентах во время прайда ЛГБТ: существенных нарушений не допущено

В Одессе состоялся Прайд-парад, который прошел от Воронцовской колоннады к Думской площади. Шествие "Марша равенства" сопровождали спецподразделения полиции и полиция диалога. А в центре города в это время вообще дежурили более 1100 правоохранителей – полицейские, нацгвардийци и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщила пресс служба Национальной полиции в Одесской области. По словам главы полиции области Николая Семенишина, правоохранители тщательно подготовились к мероприятию, чтобы охранять безопасность всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений.

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Накануне руководящий состав ГУНП, подразделений превенции, силовиков вместе с представителями Консультативной Миссии Европейского Союза в Украине, учитывая оперативную обстановку в городе, предусмотрели ее возможные изменения и разработали несколько оперативных планов реагирования на них.

"Во время прайда произошло несколько незначительных инцидентов с участием противников акции. Людей, которые пытались нарушать правопорядок, оттеснили, одного из них пригласили в отделение полиции для составления административных материалов за мелкое хулиганство, предусмотренное статьей 173 КУоАП. В целом же благодаря мощным превентивным мерам безопасности, принятыми правоохранительными органами, существенных нарушений во время прайд ходы 2021 в Одессе допущено не было ", — отметил Николай Семенишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марш ЛГБТ в Одессе закончился столкновениями и задержаниями.