Очередной авиаудар по Харькову: попало в многоэтажку, вспыхнул пожар

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Российские оккупанты в очередной раз совершили авиаудар по Харькову. Снаряд попал в жилой многоэтажный дом.

Число жертв и пострадавших в настоящее время уточняется. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Удар оккупанты нанесли около 13:20 во вторник, 1 марта. В результате частично разрушен пятиэтажный дом по проспекту Новобаварский, 5.

Там тоже вспыхнул пожар. В настоящее время на месте работают спасатели и 8 единиц техники.

Кроме того, сообщается, что в результате обстрела здания Харьковской ОГА погибли 7 человек и пострадали 24 человека, из них 11 человек госпитализированы, среди которых 1 ребенок.

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Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после атаки на мирный Харьков Россия является государством-террористом. За это он должен отвечать в международных судах.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 1 марта оккупанты РФ снова накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет попала в центр города, на площадь Свободы. Здание Харьковской обладминистрации практически уничтожено. Число пострадавших уточняется.

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