Очередной акт ядерного терроризма: Россия нанесла авиаудар по исследовательской ядерной установке в Харькове

Российские оккупанты вечером 10 марта нанесли удар по ядерной подкритической установке "Источник нейтронов" в Харьковском физико-техническом институте. В результате бомбардировки установка полностью обесточена.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в Facebook. Предварительно известно, что обнаружены поверхностные повреждения здания. Сейчас персонал уточняет последствия вражеского обстрела для ядерной установки.

В пресс-службе инспекции такой поступок оккупантов назвали актом ядерного терроризма.

6 марта произошел первый обстрел объекта со стороны врага. В результате была полностью разрушена подстанция РУ-0,4 кВ, повреждены кабели кондиционеров системы охлаждения, в некоторых местах имелись поверхностные повреждения основного здания установки. Была также повреждена теплотрасса к комплексу зданий и сооружений ЯПУ "Источник нейтронов", выбиты окна в здании насосной и градирен, а также в лаборатории изотопов.

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"До начала агрессии РФ ЯПУ "Источник нейтронов" находилась на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом. 24.02.2022 оперативным персоналом ЯПУ "Источник нейтронов" установка была переведена в глубокое подкритическое состояние", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Пятихатки на севере Харькова российские оккупанты нанесли авиационный удар по Харьковскому физико-техническому институту. На территории и в общежитии при учебном заведении начался пожар.

Ранее институт уже обстреливали из "Градов".

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