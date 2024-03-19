'Очень боялась, что не вернусь домой': история похищенной оккупантами девочки из Балаклеи в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Дарья оказалась в краснодарском крае после оккупации Балаклеи. Больше девочка боялась, что больше не увидит дом. Своей историей она поделилась во время отдыха и психологической реабилитации на смене "Блогера Кэмпа" в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

Почти два месяца Дарья и ее сестричка скрывались от обстрелов. Сначала в подвале в доме одной бабушки, затем в ванной комнате у другой.

"Там нет окон, поэтому это было самое безопасное место. Зеркало мы сняли. На полу постелили одеяло. Где-то два месяца там жили", – вспоминает Дарья.

В Балаклее россияне орудовали более полугода. Именно в тот период Дарью вывезли в лагерь в краснодарском крае под предлогом "оздоровления". Наши защитники освободили город, однако дети остались по сути в заложниках у россиян.

"Я очень сильно боялась не вернуться домой. Мама долго не могла приехать за мной, потому что долго делала нужные документы", – поделилась девочка.

Ее рассказ о пережитом вошел в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собрал более 100 тысяч историй мирных жителей Украины о войне из первых уст. Смотрите и слушайте здесь.

Дарья стала одной из участниц смены "Блогер Кемп", во время которой отдыхали, оздоровлялись и проходили психологическую реабилитацию ребята, которые были незаконно вывезены в РФ и удалось вернуть домой. Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека первым оказал комплексную помощь этим детям и подросткам. Их истории Музей собрал в отдельную коллекцию.

Расскажите свою историю о войне на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.