"Обстреляли со всего, из 150 человек 50 вышли": оккупант рассказал, как "Азов" разбил войска РФ под Харьковом. Видео
Российский оккупант рассказал, как под Харьковом их колонну разбил батальон "Азов". По словам россиянина, из 150 человек живыми из боя вышли только 50.
Также он заявил, что 80% сводного батальона решили уйти в отставку, чтобы не становиться "пушечным мясом". Видео с телефонным разговором оккупанта опубликовали на YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Оккупант пожаловался по телефону, что его батальон попал в засаду к "Азову" и практически полностью был уничтожен. Также он сказал, что оставшихся по полям
"Попали в жесткую засаду бл**ь к этому батальону "Азов". Там нас обстреляли со всего, что можно. АГС, танки, артиллерия, даже шрапнель на**й. У меня мины ложились в 10 метрах. 5 штук лягло не знаю, как нас вообще не задело. Чудом бл**ь. Нас потом артиллерия по полям таскала, ну еб***ли. Танк за нами гонялся. Там все минометы позастревали в болоте, на тех мотолыгах еле выехали толпой. Из 150 человек вышли 50", – рассказывает оккупант.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты деморализованы колоссальными потерями, которые наносят им Вооруженные Силы Украины. Целые части не хотят воевать, а пилоты начали отказываться совершать вылеты.
Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, враг деморализован и истощен, его планы на блицкриг, смену власти и курс Украины разрушены.
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