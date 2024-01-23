Обстрел Украины 23 января: Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим

Утро 23 января снова стало черным для Украины из-за массированных воздушных ударов российских войск. Крылатыми и баллистическими ракетами враг бил по городам, стремясь нанести наибольшие поражения. К сожалению, в результате утренней атаки в Киеве, Харькове и Павлограде есть погибшие, десятки человек получили ранения.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь взрослым и детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых домов во время этой атаки, вне зависимости от степени поражений. А именно:

лечение;

реабилитацию;

психологическую помощь

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).