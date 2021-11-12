Общество осознанного потребления: миф или будущее для Украины

Взаимосвязь увеличения масштабов потребления и производства товаров — как философский парадокс о яйце и курице. С одной стороны, спрос рождает предложение, с другой — производители искусственно стимулируют спрос. Маркетологи манипулируют покупателями и создают иллюзию необходимости новой пары джинсов или смартфона. Хотя у нас уже есть и джинсы, и рабочий смартфон. Всё это осталось бы в области этики или социальной психологии, если бы перепроизводство не приводило к истощению природных ресурсов и загрязнению окружающей среды. Каких масштабов уже достигла проблема, и кто все же виноват — разбираемся вместе с экспертами общественной платформы Bezzayve.

К каким последствиям приводит чрезмерное производство

Излишнее производство требует вовлечения большего количества ресурсов. Это приводит к более быстрому истощению запасов и загрязнению почвы, воды и воздуха. Свой отпечаток оставляет каждый этап жизненного цикла любого товара, будь то пакет молока, хлопковая футболка или автомобиль. Чем больше объёмы производства, тем сильнее совокупная нагрузка на природу.

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С перепроизводством напрямую связано и растущее количество отходов. Например, только с 2000 по 2015 год объём массового производства одежды во всём мире удвоился. Более того, мы стали в три раза реже надевать каждую вещь, прежде чем её выбросить. Количество "модных" отходов сегодня оценивается в 90 млн тонн текстиля в год, причём на свалку попадает и новая одежда, и та, которую никто так и не купил. Многие бренды, особенно класса люкс, скорее уничтожат свою продукцию, чем позволят ей оказаться у потребителя по более низкой цене.

Есть и другие примеры. В разное время компания Nike, немецкое подразделение Amazon, швейцарский производитель часов Richemont (среди его брендов Cartier и Piaget), французский модный дом Céline были замечены в уничтожении нераспроданных товаров. Бренды попросту выбрасывали вещи, вместо того чтобы давать им вторую жизнь или отправить на переработку.

Огромное число отходов — проблема не только модной индустрии, а и промышленного производства в целом. Торговые сети возвращают производителям нереализованные продукты, утилизация которых наносит вред окружающей среде. Мы выбрасываем купленный про запас йогурт, у которого закончился срок годности, или хлеб, который покрылся плесенью, потому что его так и не съели. Чтобы оценить количество еды, которая ежегодно отправляется на свалку из магазинов, ресторанов, холодильников, эксперты ООН предлагают представить 23 млн под завязку загруженных 40-тонных грузовиков. Если объединить их в цепочку, то её длины хватило бы, чтобы 7 раз обернуть Землю. При этом до 10% мировых выбросов парниковых газов связаны с неиспользованными самими потребителями продуктами.

"Таким образом мы имеем общество чрезмерного потребления, где покупатели делают выбор не рационально, а руководствуясь разнообразием предложенных вариантов. Чем больше товаров вокруг и чем убедительнее маркетологи, тем сильнее наше желание обладать всеми этими прекрасными новыми вещами, в которых, по сути, нет необходимости. Мы перестаём думать о целесообразности покупок, а доверяем рекламным обещаниям о том, что какой-то товар сделает нашу жизнь лучше. Маркетинговые войны за внимание и кошелёк покупателей приводят к тому, что производители решают за нас, какие вещи и в каком количестве сделают нас счастливыми", — к такому выводу пришли эксперты в рамках панельной дискуссии "Украинская экологичная agenda", организатором которой выступила общественная платформа Bezzayve.

Проблема в том, что за всем этим скрывается по-настоящему важный вопрос: как остановить этот снежный ком, чтобы защитить планету?

Как государственная политика может повлиять на чрезмерное производство

"Всё больше людей в разных странах, и Украина — не исключение, задумываются о будущем планеты и вносят посильный вклад в сохранение природных ресурсов: сортируют мусор, отказываются от одноразовых и лишних вещей, придерживаются минимализма в образе жизни. Наше государство пока остаётся пассивным наблюдателям в этом процессе и не способствует переходу большего числа людей и компаний к устойчивым моделям поведения. Хотя как раз у государства есть для этого все инструменты. Ему под силу создавать такие условия, когда единственно возможными становятся только рациональные модели и производства, и потребления", — считает Яна Червинская, спикер общественной платформы Bezzayve, которая поддерживает инициативы, направленные на популяризацию и применение принципов устойчивого развития в разных сферах.

Украина заметно отстаёт от мировых тенденций в вопросах рационального потребления. Но, с другой стороны, это позволяет нам проанализировать и разработать свой план эффективного перехода к циркулярной экономике, основанный на лучших мировых практиках.

По мнению экспертов панельной дискуссии, Украине необходима качественная законодательная почва и хорошим примером в этом вопросе может стать принятый в ЕС в 2020 году программный документ New Consumer Agenda. Он определяет политику ЕС в отношении ответственного производства, включая сферу услуг, и потребления. В этой повестке дня упор сделан на 5 приоритетных областей, среди них — "зелёные" преобразования, цифровая трансформация и международное сотрудничество.

1. Go Green

Цель "зелёных" преобразований — обеспечить людям доступ к экологически чистым продуктам и полной информации, которая помогает делать осознанный выбор. В этой области регуляторы ЕС работают с бизнесом, чтобы поощрять его переходить на устойчивую модель развития. Например, компании, которые ведут ответственный бизнес, заносятся в "зелёные" списки и получают налоговые преференции, а недобросовестные производители попадают в чёрные списки. Все они становятся достоянием общественности, что позволяет потребителю, у которого есть запрос на осознанность, сделать правильные выводы.

2. Цифровая трансформация

В рамках цифровой трансформации усилия направлены на борьбу с недобросовестными интернет-практиками, которые манипулируют пользователями, вводят потребителей в заблуждение и не дают им сделать рациональный выбор. Речь идёт о скрытой рекламе и так называемых тёмных схемах, когда создатели сайтов незаметно вынуждают пользователя купить что‑то, что он не планировал, или препятствуют поведению, которое невыгодно для компании. Например, делают кнопку "Оформить подписку" большой и яркой, а кнопку "Отписаться" — маленькой и бледной. Или украдкой добавляют товар в корзину, скажем, расширенную гарантию вместе со смартфоном, которую приходится удалять из списка покупок вручную.

3. Международное сотрудничество

Международное сотрудничество в сфере ответственного производства и потребления важно, потому что движение товаров и услуг выходит за пределы национальных границ. ЕС планирует взаимодействовать с разными странами мира. Например, разработать с Китаем план действий по повышению безопасности товаров, которые продаются через интернет.

Ценность New Consumer Agenda в том, чтобы на всех уровнях (ЕС, государства и международного партнёрства) создать условия, в которых будут защищаться права каждого потребителя. Сегодня это также право на доступ к достоверной и исчерпывающей информации о производителях, товарах и условиях их производства, которые помогут потребителю сделать осознанный выбор в пользу безопасных и для него лично, и для окружающей среды привычек.

Так в ЕС формируют среду, в которой будет легче переходить к осознанному потреблению. Исходя из принятых норм, каждому европейцу станет проще вносить свой вклад в сохранение планеты. Теперь покупатель понимает, сколько природных ресурсов тратит производитель, какое воздействие оказывает на окружающую среду и какие шаги предпринимает, чтобы снизить эту нагрузку.

New Consumer Agenda декларирует, что потребитель — в центре "зелёного" движения, но именно государство создаёт такие условия, в которых действия потребителя и его выбор играют решающую роль. Приняв аналогичною резолюцию в Украине, мы сделаем первый важный шаг на пути к формированию общества ответственного потребления и постепенной трансформации в сторону циркулярной экономики. Именно законодательная инициатива позволяет обеспечить переход не только отдельных людей, но и предприятий, и целых отраслей к устойчивому развитию и внедрению рациональных моделей ответственного производства.