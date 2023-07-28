'Обретают защиту и будущее для украинцев': Зеленский отметил воинов ВМС и боевых медиков. Фото

Президент Украины 27 июля посетил Николаевщину и Одесскую область. Там он встретился с защитниками Украины из состава Военно-морских сил, а также с боевыми медиками.

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Глава государства отметил воинов, которые одерживают победу и будущее для украинцев, они же вручили президенту шевроны своих подразделений. Фотоотчет из поездки на юг опубликован в Telegram-канале Зеленского.

"Наши Военно-морские силы вместе с другими элементами сил обороны и безопасности Украины обретают защиту и будущее для наших людей, для будущих поколений украинцев, чтобы они жили в свободном и независимом государстве. Очень приятно было встретиться с нашими защитниками и защитницами вчера в Очакове, с нашими военными медиками в Одессе и получить эти Шевроны Героев", – подчеркнул президент.

С Зеленским встречались представители командования морской пехоты Военно-морских сил Украины, Флотилии Военно-морских сил Украины, Морского командования Военно-морских сил Украины, Речной флотилии Военно-морских сил Украины, 360-й отдельной береговой ракетной бригады, 10-й морской авиации имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая, Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия", 84 арсенала минно-торпедного вооружения Военно-морских сил Украины, Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Глава государства поблагодарил защитников за доблестную борьбу с агрессором.

"Спасибо за вашу храбрость и службу, за шевроны. Это действительно почетно. Спасибо всем, благодаря кому продолжается наше сопротивление", – написал Зеленский.

Он также опубликовал фотографии из встреч с защитниками и показал шевроны, которые они ему вручили.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 июля Зеленский в честь Дня Государственности вручил украинским воинам награды.

Церемония награждения проходила на Михайловской площади в Киеве.

В частности, высшее государственное отличие, звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда получил пилот Воздушных сил ВСУ Сергей Вербицкий. Полковник с начала полномасштабной войны в составе экипажа самолета Су-24 совершал боевые вылеты для нанесения авиационных ударов по скоплению российской бронетехники в Киевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой областях.

22 марта прошлого года бомбардировщик Вербицкого во время выполнения боевого задания в Харьковской области, несмотря на противоракетный маневр, был поражен противником. Пилоту удалось катапультироваться и выжить.

Еще одну "Золотую Звезду" получил артиллерист Вооруженных сил Николай Чобан, защищающий нашу страну с 24 февраля 2022 года.

Артиллерийская батарея под командованием Героя уничтожила множество вражеской артиллерии, танков и другой техники, а также подавляла действия пехоты ВС РФ.

Во время вражеских обстрелов лейтенант Чобан смог вывести в безопасный район свою артиллерийскую батарею без потерь личного состава и вооружения.

Кроме того, семь украинских бригад получили почетные знаки отличия "За мужество и отвагу", а 66-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Зеленский присвоил почетное наименование "имени князя Мстислава Храброго".