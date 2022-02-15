OBOZREVATEL выясняет, кто из участников "Большой стройки" поспешно уехал за границу

OBOZREVATEL почувствовал настоятельную необходимость сделать перекличку всех участников "Большой стройки". По нашим данным, часть бизнесменов, активно зарабатывающих на украинском бюджете, в это тревожное время для страны время нашли более актуальные дела за рубежом.

Президент Владимир Зеленский пристыдил украинских олигархов, которые накануне 14 февраля сбежали из страны. Он дал 24 часа этим людям на возвращение: мол, в бурные времена нужно нести ответственность за свои коллективы, находиться там, где умножаешь свои капиталы. Значительная часть избирателей поддержала идею гаранта Конституции.

OBOZREVATEL предлагает провести аналогичную проверку "на дорогах", то есть среди застройщиков "Большой стройки". Привлек нас к этой перекличке статус Максима Шкиля, владельца группы компаний "Автострада". В Facebook он написал пафосный пост, что "мы все остались в Украине, потому что это наша земля, на которой мы родились, которую мы любим и при необходимости будем защищать!".

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Это натолкнуло нас на мысль провести расследование и выяснить, где кто из "больших застройщиков" находится в эти дни. В связи с этим мы обращаемся ко всем участникам проекта с просьбой сообщить, где реально находятся владельцы этих бизнесов (в скобках указаны суммы освоенных средств этими компаниями за 2021 год, грн):

Александр Бойко, Автомагистраль-Юг" (23 270 058 883),

Максим Шкиль, "Автострада" (12 242 279 160),

Иванна Непик и Александр Шевченко, "ПБС" (7 856 975 445),

Юрий Шумахер, "Ростдорстрой" (7 673 519 804),

Сергей Лабазюк, "Хмельницкое ШБУ-56" (5 231 176 481),

Андрей Билоус, "ШБУ-77" (4 730 507 481),

Юрий Ханин и Андрей Ярема, "Техно-Строй-Центр" (3 740 759 613),

Интересна также и судьба Онура + Исхи Четинджевизы, "Онур конструкцион" (11 001 351 302). Они, как иностранцы, могут и не нести вместе с нашей страной военных рисков, но нам все равно интересно.

Соответствующие запросы уже разосланы в офисы указанных компаний.

Продолжение следует…

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