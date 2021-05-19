OBOZREVATEL разыгрывает билеты на фильм ужасов 'Тихое место 2': кто может получить

Издание OBOZREVATEL начало розыгрыш билетов на фильм ужасов "Тихое место 2", премьера которого запланирована на 27 мая. Их получат пять человек.

Розыгрыш проходит на Facebook-странице OBOZREVATEL. Победители будут определены 24 мая (чтобы посмотреть трейлер фильма, доскролльте до конца страницы).

Условия конкурса:

подписаться на страницу Obozrevatel;

лайкнуть конкурс и поделиться с друзьями;

в комментариях написать, почему вы любите фильмы ужасов и отметить друга, с которым пойдете на фильм (через @).

О фильме: Семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине. После столкновения с существами в собственном доме, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук – не единственная угроза за пределами безопасного места.