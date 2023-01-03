OBOZREVATEL подвел итоги аукциона в помощь ВСУ: двое победителей получат крышки от ракет HIMARS

Некоторое время назад OBOZREVATEL объявил о проведении аукциона в помощь ВСУ, для победителей которого украинские воины передали две крышки от ракет HIMARS, следавших очень больно оккупантам во время освобождения Херсонщины. В ходе аукциона на нужды защитников было собрано более 100 тысяч гривен, на которые мы закупили немало снаряжения и амуниции для воинов, защищающих Украину на передовой.

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Сейчас мы подвели итоги акции – и определили двух победителей. Публикуем их имена, а также отчет о том, что удалось приобрести с помощью приобщившихся к аукциону наших читателей.

На объявленный OBOZREVATEL аукцион мы выставляли два лота – две крышки от ракет M142 HIMARS, использованных против оккупантов в Херсонской области. Одной из этих ракет было нанесено серьезное поражение по Антоновскому автомобильному мосту, повреждение которого, в частности, и сподвигло захватчиков совершить "отрицательное наступление" с правобережья Херсонщины.

Одну из крышек мы обещали передать участнику, который перечислит наибольшую сумму на нужды украинских воинов. Вторую – разыграли между всеми участниками, выполнившими условия аукциона – и перечислившими сумму от 100 грн.

Крупнейшим донатором оказался Горан Дрозд: в праздничный для всех украинцев день удара по Крымскому мосту он перечислил в поддержку Вооруженных сил рекордную для нашего аукциона сумму в 22 тысячи гривен!

Владельца второй крышки мы выбирали путем жеребьевки среди 235 участников, выполнивших условия аукциона – и перечисливших 100 гривен и больше. Розыгрыш производили с помощью рандомайзера RANDOM.ORG.

Победителем стал Алексей Валерьевич Лысюк, перечисливший сумму в 2 тысячи гривен.

Просим победителей выйти на связь с редакцией OBOZREVATEL для получения выигранных лотов, написав в Telegram или на почту [email protected]

На обеих крышках наши защитники оставили надписи со словами благодарности каждому читателю нашего издания, которые уже не раз помогали военным закрывать самые неотложные потребности.

Всего к аукциону присоединились 250 украинцев. К сожалению, 15 из них не смогли принять участие в розыгрыше, ведь не выполнили условий: сумма их переводов была ниже 100 гривен. Однако и коллектив OBOZREVATEL, и защитники нашего государства бесконечно благодарны за каждую гривну – ведь вместе мы смогли помочь нашим воинам сделать эту зиму немного безопаснее и теплее.

Так, всего в ходе аукциона удалось собрать более 100 тысяч гривен :

42 205 гривен на карточку ПриватБанка;

50 долларов на Paypal;

56 184 гривны на Банку Моно.

Все эти средства пошли на покупку теплой одежды и защитного снаряжения для воинов.

Так, благодаря нашим читателям, приобщившимся к аукциону, мы приобрели и передали на передовую :

– перчатки тактические;

– палатку на 3 раскладушки;

– термоодежду;

– шлем тактический (он уже спас жизнь своему владельцу, попавшему под вражеский артобстрел, теперь воину нужен новый шлем: старий остался в окопе);

– носки термо;

– форма зимняя;

– карта для планшета;

– 30 полевых душей;

– обувь зимняя HAIX ;

– сладости.

Защитники Украины, с которыми вы, наши читатели, поделились частицей своего тепла, любви и признательности – передают слова безграничной благодарности каждому, кто о них помнит и изо всех сил помогает выстоять и побеждать. И мы, коллектив OBOZREVATEL, присоединяемся к этим словам и с гордостью констатируем: наш народ ни одному врагу победить не удастся.

Давайте заботиться друг о друге. Помогать друг другу. И побеждать – все вместе!

Напомним, сейчас OBOZREVATEL проводит масштабный сбор на авто для фронта: украинским аэроразведчикам, уничтожающим оккупантов на передовой, необходимы внедорожники.