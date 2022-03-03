Оборона Харькова не слабеет, попытки штурма заканчиваются, даже не начавшись, – Бутусов

Харьков полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольческих отрядов. Никаких боев в городе или продвижения оккупантов, как пишут СМИ РФ, нет.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что лично побывал в городе и во всем убедился.

"Основной обороны является славная 92-я механизированная бригада и артиллерийские части, они успешно контролируют весь периметр обороны", – подчеркнул он.

Журналист добавил, что несколько штурмовых групп попытались прорваться еще 27 февраля, но их перебили и взяли в плен. С того момента враг избегает контактных боев.

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"Враг откатился от украинских позиций в Харькове на 2-3 километра – на дальность "Джавелинов". Российские позиции в селе Рогань, приблизиться они не могут, потому что их не оставляют в покое, а бьют. Потому что любые маневры получают мгновенные удары нашей артиллерии. Особую гордость чувствуешь, когда видишь, как слаженно работают наши воины, как сильно они мотивированы, как постоянно ищут возможности как лучше рвать противника. Большое отличие по сравнению с российскими войсками, с толпами не мотивированных русских пленных", – написал Бутусов.

Он отметил, что единственную угрозу Харькову сейчас несут террористические обстрелы российской артиллерии и авиации. Однако, несмотря на них, оборона не слабеет.

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