''Обними, если против войны'': в Минске парень устроил одиночную акцию. Видео

В Минске парень устроил одиночную акцию в поддержку Украины. Он вышел на улицу с плакатом "Обними, если против войны". К нему подошли десятки прохожих. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

Среди тех, кто присоединился к акции протеста были люди разного возраста и пола. Это показывает, что белорусы не хотят поддерживать военные действия в соседнем государстве и стремятся к миру.

Это же доказывает и массовый отказ служащих Беларуси воевать на стороне РФ. Офицеры высшего ранга пишут заявления об уходе и снимают видео в поддержку мира.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что колонна белорусских военных отказалась продвигаться в глубь Украины.

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